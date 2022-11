Schulferien bis 2030 im Überblick : Warum es im Saarland nur 2024 und 2029 Pfingstferien geben wird

Die saarländische Landesregierungs hat die Schulferien bis ins Jahr 2030 festgelegt. Foto: dpa/Armin Weigel

Saarbrücken Die Landesregierung hat die Zeiten für die Schulferien bis ins Jahr 2030 festgelegt. Orientiert habe man sich dabei an den Ferienzeiten im Nachbarland Rheinland-Pfalz. Mit ein paar Ausnahmen.

Die saarländische Landesregierung hat die Ferienordnung für die künftigen Schuljahre 2024/25 bis 2029/30 beschlossen. Demnach sollen die Fastnachtsferien im Saarland erhalten bleiben – anders als in Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz. Anders als in den letzten beiden Jahren soll es aber keine Pfingstferien mehr geben. Mit Ausnahme des Schuljahres 2028/29, wo Schülerinnen und Schüler an Pfingsten doch noch schulfrei haben sollen. Dem Beschluss im Ministerrat folgt nun die sogenannte externe Anhörung. In einem Zeitraum von vier Wochen können Interessenvertretungen und Verbände Stellungnahmen zum Vorschlag des saarländischen Bildungsministeriums (MBK) abgeben.

Unterrichtszeiträume zwischen Ferien sollen nicht zu lange sein

„Die neue, mehrjährig angelegte Ferienordnung schafft Planungssicherheit für Kinder, Jugendliche, Familien und die Teams an unseren Schulen. Wir bewegen uns damit im über die Kultusministerkonferenz vorgegeben Rahmen. Wir wollen bei den Ferien große Schnittmengen mit unserem Nachbarland Rheinland-Pfalz und die Unterrichtszeiträume zwischen den einzelnen Ferien sollen nicht zu lang sein“, sagte dazu die saarländische Kultusministerin Christine Streichert-Clivot (SPD).

Der nun beschlossene Vorschlag sieht möglichst gleichlange Unterrichtszeiträume zwischen den einzelnen Ferienzeiträumen vor, so das saarländische Bildungsministerium. Zusammenhängende Unterrichtszeiträume von mehr als zehn Wochen könnten mit der aktuellen Planung vermieden werden. Gleichzeitig würde in möglichst vielen Ferienzeiträumen an einer gemeinsamen Kernwoche sowie identischen Sommerferien mit Rheinland-Pfalz festgehalten. Anders als in Rheinland-Pfalz, sollen die Fastnachtsferien im Saarland aber erhalten bleiben.

Pfingstferien nur im Schuljahr 2028/29

Bis auf das Schuljahr 2028/29 sollen aber die Pfingstferien entfallen. „Nur in diesem Schuljahr sind diese Ferien notwendig, um möglichst gleichlange Unterrichtszeiträume zu schaffen“, so ein Sprecher des Bildungsministeriums. Der Vorschlag der neuen Ferienordnung erlaube zudem eine größtmögliche Flexibilität bei der Planung und Terminierung der zentralen Prüfungen, wie zum Beispiel der Abitur-Prüfungen, so das Ministerium.

Vorausgegangen sind dem Beschluss der Landesregierung zur saarländischen Ferienordnung, nach Angaben des Ministeriums, Beratungen mit der Gesamtlandeselternvertretung, den Hauptpersonalräten aller Schulformen sowie der Landesschülervertretung.

Die Ferientermine ab dem Schuljahr 2024/25 im Überblick:

Schuljahr 2023/24

Herbst: 23.10.2023 – 03.11.2023

Weihnachten: 21.12.2023 – 02.01.2024

Fastnacht: 12.02.2024 – 16.02.2024

Ostern: 25.03.2024 – 05.04.2024

Pfingsten: 21.05.2024 – 24.05.2024

Sommer: 15.07.2024 – 23.08.2024

Schuljahr 2024/25

Herbst: 14.10.2024 – 25.10.2024

Weihnachten: 23.12.2024 – 03.01.2025

Fastnacht: 24.02.2025 – 04.03.2025

Ostern: 14.04.2025 – 25.04.2025

Sommer: 07.07.2025 – 14.08.2025

Schuljahr 2025/26

Herbst: 13.10.2025 – 24.10.2025

Weihnachten: 22.12.2025 – 02.01.2026

Fastnacht: 16.02.2026 – 20.02.2026

Ostern: 07.04.2026 – 17.04.2026

Sommer: 29.06.2026 – 07.08.2026

Schuljahr 2026/27

Herbst: 05.10.2026 – 16.10.2026

Weihnachten: 21.12.2026 – 31.12.2026

Fastnacht: 08.02.2027 – 12.02.2027

Ostern: 30.03.2027 – 09.04.2027

Sommer: 28.06.2027 – 06.08.2027

Schuljahr 2027/28

Herbst: 04.10.2027 – 15.10.2027

Weihnachten: 20.12.2027 – 31.12.2027

Fastnacht: 21.02.2028 – 29.02.2028

Ostern: 12.04.2028 – 21.04.2028

Sommer: 03.07.2028 – 11.08.2028

Schuljahr 2028/29

Herbst: 09.10.2028 – 20.10.2028

Weihnachten: 20.12.2028 – 02.01.2029

Fastnacht: 12.02.2029 – 16.02.2029

Ostern: 26.03.2029 – 06.04.2029

Pfingsten: 22.05.2029 – 25.05.2029

Sommer: 16.07.2029 – 24.08.2029

Schuljahr 2029/30

Herbst: 22.10.2029 – 02.11.2029

Weihnachten: 21.12.2029 – 04.01.2030

Fastnacht: 25.02.2030 – 05.03.2030

Ostern: 15.04.2030 – 26.04.2030

Sommer: 22.07.2030 – 30.08.2030

(red/fre)