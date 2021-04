Ab 19. April : Alle Saar-Schüler sollen in die Klassen zurück - mit Pflicht-Test

Die Schulklassen sollen im Saarland ab 19. April wieder gemeinsam in Präsenz unterrichtet werden. Ab dann soll auch die lange umstrittene Testpflicht gelten.

Die saarländischen Schüler sollen am 19. April wieder alle gemeinsam zur Schule gehen. An diesem Tag endet damit der Wechselunterricht, mit dem die Schüler Mitte kommender Woche nach den Ferien zunächst starten. Verbunden mit der Rückkehr in den Präsenzunterricht ist eine Testpflicht für alle Schüler, die die Schule besuchen. Das hat das Saar-Kabinett am späten Donnerstagabend beschlossen. Danach sollen Kinder, die das Angebot von zwei Schnelltests pro Woche nicht annehmen, weiter Fernunterricht erhalten.