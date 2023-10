Hohe Erwartungen „Größtes Förderprogramm in der Geschichte des Landes“ – Saar-Regierung stellt am Montag Schulbauprogramm vor

Für die Modernisierung der Schulen fehlt Geld; viele Gebäude sind in einem schlechten Zustand. Nun will das Land ein Förderprogramm auflegen, das so groß sein soll wie keines zuvor in der Geschichte des Landes.

15.10.2023, 10:30 Uhr

Foto: dpa/Britta Pedersen

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Die SPD-Landesregierung wird am Montag ihr lange erwartetes Schulbauprogramm präsentieren. Die Erwartungen sind hoch, zumal die Regierung selbst vom „größten Förderprogramm in der Geschichte des Landes“ spricht.