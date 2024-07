Städte und Gemeinden am Limit Kommunale Schuldenbremse im Saarland – wie sie funktioniert, warum sie jetzt gelockert wird

Die saarländischen Kommunen stecken tief in den roten Zahlen – und eine Besserung ist nicht in Sicht, im Gegenteil. Die Bürgermeister wissen angesichts immer neuer Krisen und Aufgaben kaum noch, wie sie ihre Haushalte in Ordnung bringen sollen. Nun hat das Land eine „außergewöhnliche Notsituation“ der Kommunen anerkannt und damit einer Lockerung der Schuldenbremse für Städte und Gemeinden zugestimmt.