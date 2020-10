Teil-Lockdown soll ab Montag gelten : Saarland schließt Restaurants und verschärft Kontaktsperre

Saarbrücken Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat die Saarländer wegen rasant steigender Corona-Neuinfektionen auf massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens eingestimmt. „Die Situation war zu keinem Zeitpunkt so ernst wie sie heute ist“, sagte Hans nach einer Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten.

Die dort gefassten Beschlüsse werde das Saarland in einer Allgemeinverfügung zusammenfassen, die ab Montag gilt, betonte Hans. Demnach sollen sich in der Öffentlichkeit nur noch maximal zehn Menschen aus dem eigenen und einem zweiten Hausstand gemeinsam aufhalten dürfen. Kinos, Theater, Kosmetik-, Tattoo- und Fitness-Studios werden geschlossen, Veranstaltungen gestrichen, der Vereinssport massiv eingeschränkt und Zuschauer in der Bundesliga wieder verboten. Gastronomiebetriebe dürfen keine Gäste mehr bewirten und nur noch außer Haus verkaufen. Offen bleiben sollen Schulen, Kindergärten, der Groß- und Einzelhandel und Friseurläden. Die Maßnahmen sollen bis Ende November gelten. Sie seien nötig, „weil uns das Geschehen sonst entgleist“, betonte Hans.