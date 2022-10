850 zusätzliche Plätze geplant : Mehr Platz für Flüchtlinge: Saarland will Containerdorf bauen und zwei Saarbrücker Hotels anmieten

Ein altes Gebäude der Landesaufnahmestelle Lebach wird abgerissen, um durch einen Neubau ersetzt zu werden. Das Saarland erneuert nach und nach die Bausubstanz der Aufnahmestelle. Bis Mitte des kommenden Jahres sollen dort 400 neue Plätze für Flüchtlinge entstanden sein. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Ein Containerdorf auf einem alten Grubengelände, zwei Hotels in Saarbrücken – und die Landesaufnahmestelle in Lebach soll ebenfalls ausgebaut werden. Das Saarland schafft weitere 850 Erstaufnahmeplätze für Flüchtlinge. Innenminister Reinhold Jost (SPD) hat die Pläne am Montag vorgestellt.

Saarlands Innenminister Reinhold Jost (SPD) hat am Montag vor Journalisten in Saarbrücken ein Maßnahmenpaket vorgestellt, das Kommunen mehr Luft bei der Verteilung von Flüchtlingen auf Wohnungen verschaffen soll. 850 Betten mehr will der Minister auf Landeskosten zu Verfügung stellen. Dazu will er in Saarbrücken zwei Hotels anmieten, ein Containerdorf in Ensdorf errichten lassen und den Aus- und Umbau der Landesaufnahmestelle Lebach beschleunigen. „Wir wollen die Kommunen und Landkreise bei ihrer großartigen Arbeit unterstützen“, erklärte Jost. Die Verwaltungen und ehrenamtliche Helfer stünden unter hohem Druck, wie auch der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetages, Stefan Spaniol, der Saarbrücker Zeitung bereits Anfang Oktober bestätigte. Er forderte bereits damals: „Das Land sollte schnellstmöglich zusätzlich zu Lebach weitere Sammelunterkünfte einrichten.“ Laut Spaniol würde dieses „Puffermodell“ zu einer „Verschnaufpause“ für die Kommunen führen, die mehr Zeit hätten, Unterkünfte zu finden, was sich als immer schwieriger herausstelle.

Rekord: Über 15 000 Flüchtlinge im Jahr 2022

Damals hatt Jost das noch abgelehnt, das „könne keine langfristige Lösung sein“. Doch da der Flüchtlingsstrom immer mehr zunehme, erklärte der Minister am Montag, wolle das Land nun doch mehr Erstaufnahmebetten aufstellen. „Wir haben derzeit eine Verachtfachung der Flüchtlingszahlen im Vergleich zum Jahr 2021 und haben in diesem Jahr mehr Flüchtlinge aufgenommen als im Jahre 2015“, berichtet Jost. Vor allem seien Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine gekommen, „derzeit sind es 12 838“, nannte Jost eine Zahl von Menschen, die ohne den Umweg über die Aufnahmestelle direkt Wohnungen in den Kommunen beziehen. Dazu kämen 3000 Flüchtlinge aus anderen Ländern – vor allem aus Syrien und Afghanistan, die kämen zuletzt wieder vermehrt auf der Balkanroute bis ins Saarland und kommen zunächst meist in der Aufnahmestelle unter, ehe sie das Land zur Verteilung an die Landkreise übermittelt, die wiederum den Kommunen die Flüchtlinge zuweisen. In diesem Zusammenhang sichert der Minister zu, mindestens sieben Tage vor der Überweisung den Landkreisen mitzuteilen, wer wann kommt.

Mehrzweckhallen für Flüchtlinge?

„Oberstes Ziel“ sei es, so Jost, dass die Kommunen nicht ihre Mehrzweckhallen mit Flüchtlingen belegen müssen. Das würde in den Gemeinden zu Verdruss führen, wenn Vereine die Hallen zum Beispiel nicht nutzen können. Daher gelte es, die Hallenbelegungen zu vermeiden. Nicht jede Kommune bekommt das hin. In Friedrichtsthal ist die Helenhalle zum Beispiel schon belegt.

Containerdorf in Ensdorf

Auch daher wolle der Minister „kurzfristig helfen“. Bereits im November will er im „Stadtgebiet von Saarbrücken zwei Hotels anmieten“, die „insgesamt 150 Plätze bringen“. Dazu will er kurzfristig ein Containerdorf in Ensdorf errichten lassen. „Wir haben uns das Gelände der stillgelegten Grube Duhamel herausgesucht“, berichtete Jost. Gemeinsam mit dem Besitzer RAG werde jetzt geprüft, welche Versorgungsleitungen noch fehlen. Dann soll das Dorf, dass etwa 300 Flüchtlingen Platz bieten soll, so schnell wie möglich aufgebaut werden. Die Wohncontainer stammen aus Mendig, seien dort nach der Flutkatastrophe an der Ahr im Einsatz gewesen. „Das Gelände in Ensdorf eignet sich sehr gut für solch ein Containerdorf “, erklärte Jost. Es sei gut angebunden – und liege dennoch nicht mitten in einem Wohngebiet. Das Containerdorf soll nur ein „Jahr stehen“, erklärte Jost. Das sei so mit der Gemeinde vereinbart. Auch die zwei Hotels in Saarbrücken sollen für ein Jahr geblockt werden, erklärte Jost.

Wie viel das kosten wird, konnte Jost noch nicht mitteilen. Dass er beim Bund anklopfen will, ob es dafür Zuschüsse gibt, kündigte er bereits an. „Andere Bundesländer können auf alte Kasernen, auf Bundeseigentum zurückgreifen, die kaum Kosten verursachen“, sagt er. Das Saarland habe keine Bundesliegenschaften nutzen können.

Auch habe das Land einigen Kommunen bereits Geld zur Verfügung gestellt, damit sie selbst Wohncontainer kaufen konnten. Bisher seien sechs Millionen Euro aus dem Topf der Bedarfszuweisungen an die Kommunen geflossen und weitere zwei Millionen Euro, um sogenannte Leerstandsgarantien zu zahlen, wenn die Wohnungen doch nicht genutzt werden.

Ausbau in Lebach läuft

Als weiteres Projekt zum Ausbau der Plätze nannte Jost den Ausbau der Landesaufnahmestelle in Lebach, den „mein Vorgänger Klaus Bouillon (CDU) Gott sei dank schon angestoßen hatte“, lobte Jost. Derzeit finden 1050 Menschen in Lebach Platz, spätestens „Mitte des kommenden Jahres“ sollen 400 dazugekommen sein. Die Bauarbeiten laufen derzeit „und sind im Zeit- und Kostenplan“, wie Jost betonte.

Der Minister wie die Kommunen seien auch weiterhin auf der Suche nach Wohnraum für Flüchtlinge. „Es gibt noch genug Leerstand in den Kommunen“, ist sich Jost sicher. Den zu nutzen, sei jetzt eine weitere Aufgabe. Denn letztlich könne niemand sagen „wie es zum Beispiel in der Ukraine weitergeht“.Dass die Flüchtlingszahlen abnehmen, sei zunächst einmal nicht anzunehmen.