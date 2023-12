ÖPNV soll attraktiver werden Saarland plant S-Bahn-Netz mit 20-Minuten-Takt

Die saarländische Landesregierung hat am Dienstag ihre Pläne für ein S-Bahn-Netz in der dicht besiedelten Südhälfte des Saarlandes vorgestellt. Bis Ende 2026 will das Verkehrsministerium mehr Züge auf die Gleise bringen und so einen 20-Minuten-Takt im Kerngebiet zwischen den Städten Saarlouis, Neunkirchen, Homburg und Saarbrücken möglich machen. Zwischen den Städten soll dann drei Mal in der Stunde ein Zug verkehren, der auch an allen kleineren Bahnhöfen dazwischen hält.