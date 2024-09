Für mehr Bürgernähe Rund um die Uhr erreichbar? Städte im Saarland wollen Künstliche Intelligenz einsetzen

Saarländische Städte und Gemeinden wollen in Zukunft Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen, um ihre Mitarbeiter zu entlasten und den Bürgerservice zu steigern. So will der kommunale Digitalisierungs-Zweckverband eGo-Saar den Verwaltungen eine Technologie zur Verfügung stellen, die zum Beispiel Bürgeranfragen beantworten, einfache Informationen bereitstellen und Anleitungen zu Verwaltungsprozessen geben kann.