Lungenkrankheit Covid-19 : Saarland richtet wegen Coronavirus einen Krisenstab ein

Saarbrücken Das Saarland reagiert mit einem Kristenstab auf das Coronavirus. Für besorgte Bürger gibt es ab Freitag eine Hotline.

Am Donnerstag lud Kolling neben den übrigen Ministerien auch Experten aus dem Gesundheitswesen, der Ärzteschaft, der Hilfsorganisationen sowie Vertreter der Kommunen und Landkreisen sowie des Rettungszweckverbandes ZRF Saar nach Saarbrücken ein, um die aktuelle Lage zu besprechen. Ministerin Bachmann appellierte an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen im Saarland, ihre Pandemiepläne zu überprüfen und anzupassen. Der Hinweis ziele insbesondere auf Verkehrs- und Transportunternehmen, sagte die Ministerin.

In der Bevölkerung wächst die Sorge, weil sich das Coronavirus in Deutschland ausbreitet, auch in den Nachbarländern immer mehr Fälle gemeldet werden. Deshalb richtet das Gesundheitsministerium ab Freitag eine Hotline ein, die werktags von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer (0681) 5 01 44 22 erreichbar sein wird. Daneben können sich Bürger auch unter der E-Mailadresse lagezentrum@soziales.saarland.de an das Ministerium wenden. Aktuelle Informationen stellen die Behörden online unter www.corona.saarland.de zur Verfügung.