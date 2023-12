300 000 Euro weniger als in Bayern Richter und Staatsanwälte im Saarland wollen vor dem Bundesverfassungsgericht mehr Gehalt erzwingen

Exklusiv | Saarbrücken · Ein Richter im Saarland verdient in seiner gesamten Laufbahn rund 300 000 Euro weniger als ein Kollege in Bayern. Mit diesem und anderen Argumenten wollen Richter und Staatsanwälte ihre Besoldung in Karlsruhe für verfassungswidrig erklären lassen. Was Richter hier aktuell verdienen – und welche Folgen das laut den Klägern für den Beruf hat.

21.12.2023 , 16:00 Uhr

Richter und Staatsanwälte aus dem Saarland haben wegen ihrer Gehälter Verfassungsbeschwerde eingelegt. Foto: dpa/Britta Pedersen

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Zehn Amtsrichter und Staatsanwälte aus dem Saarland sind vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, um eine höhere Besoldung zu erzwingen. In ihrer Verfassungsbeschwerde, die unserer Zeitung vorliegt, klagen sie unter anderem, ihnen werde ein „verfassungsrechtlich unzulässiges Sonderopfer“ zur Sanierung der öffentlichen Haushalte abverlangt. Die Richterbesoldung im Saarland sei auch im bundesdeutschen Vergleich „evident verfassungswidrig“. Hochgerechnet auf 40 Dienstjahre verdiene ein Richter im Saarland rund 300 000 Euro brutto weniger als ein Kollege in Bayern.