„Unübersehbare Gefahren für die Wahrheitsfindung“ Saar-Richter laufen Sturm gegen geplantes Gesetz

Ein Gesetzentwurf, zwei Sichtweisen: Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will die Strafverfahren vor deutschen Gerichten „auf die Höhe der Zeit“ bringen und will gesetzlich vorschreiben, dass sie künftig in Bild und Ton aufgezeichnet werden müssen. Die Richter und Staatsanwälte im Saarland hingegen befürchten Schlimmes. „Wir halten eine solche Regelung für grundfalsch“, sagt der Vorsitzende des Saarländischen Richterbundes, Christian Dornis.