Rettungsdienst vor Neuvergabe Zwei saarländische Rettungswachen in Aufruhr: „Wir fühlen uns hilflos und verraten“

Zorn und Frust dominieren dieser Tage den Rettungsdienst im östlichen Saarland. In den vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) getragenen Wachen in Homburg – einer der größten im Saarland – und Bexbach sind die ersten Mitarbeiter angeblich schon auf dem Absprung. Per „Brandbrief“ an führende Politiker des Landes warnt die Belegschaft vor einer Aufspaltung der beiden Wachen auf zwei Hilfsorganisationen, wie sie sich aktuell abzeichnet. „Wir fühlen uns hilflos und verraten“, heißt es in dem Protest-Schreiben. Die Lage ist hochemotional.