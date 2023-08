Innenministerium will Angebote stellen Rettungskräfte im Saarland sollen in Zukunft Selbstverteidigung lernen

Das Land will zudem mehr für die Eigensicherung der Polizeibeamten im Einsatz tun. 2,3 Millionen Euro sollen in neue Waffen fließen, darunter etwa 3000 Handfeuerwaffen und 300 Maschinenpistolen, kündigte Jost an. Auch 115 neue Einsatzwagen würden angeschafft – und zwar mit eingebauten Dashcams: Diese Videoeigensicherungsanlagen können nach vorne und hinten filmen und Einsätze aufzeichnen. Die Dashcams sollen nicht zuletzt der eigenen Sicherheit der Polizeistreifen dienen. Die Erneuerung des Fuhrparks hält Jost auch deshalb für unerlässlich, „weil ein Großteil der Fahrzeuge oft mehr in der Werkstatt als auf der Straße gewesen“ sei.