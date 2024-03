Heimliche Vorabsprachen bei Rettungsdienst-Neuvergabe? Zwei Saar-Rettungswachen erheben Vorwürfe – Rotes Kreuz wehrt sich

Saarbrücken · Die Vorwürfe von Rettungsdienst-Beschäftigten in einem Brandbrief sind brisant: Hilfsorganisationen hätten im Zuge der Ausschreibung Absprachen getroffen, so dass es für jede Rettungswache am Ende nur ein Angebot geben werde. Was das DRK als größter Akteur und der Rettungszweckverband dazu sagen.

18.03.2024 , 20:10 Uhr

Der ZRF vergibt die Rettungswachen in einem Auswahlverfahren an die Hilfsorganisationen. Foto: ZRF

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik