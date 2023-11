Zusagen für die Industrie „müssen gelten“ Rehlinger warnt vor „ernsthafter Rezession“ in Deutschland

„Würden die vorgesehenen Investitionen ausbleiben, kippt Deutschland in eine ernsthafte Rezession. Von den Unternehmen alleine werden die notwendigen Investitionen nicht ausgelöst, die wandern dann eher ab, weil andere Länder sie großzügig unterstützen.“ Nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, das zur Nichtigkeit des ‚Klima- und Transformationsfonds‘ der Bundesregierung geführt hat, fordert Rehlinger: „Die Bundesre-gierung muss jetzt sehr schnell eine neue Finanzierung finden, um gemachte Zusagen einzuhalten. Für uns ist vollkommen klar: Die Zusagen, etwa für die Stahlindustrie, die Wolfsspeed-Ansiedlung und Wasserstoff, müssen gelten!“ Es gehe auch um das Vertrauen großer Unternehmen in unser Land, so die Ministerpräsidentin.