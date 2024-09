Interview mit der Süddeutschen Zeitung Rehlinger: „Wir können nicht an einer ganzen Generation vorbeikommunizieren“

Beim Thema Bürgergeld äußerte sich Rehlinger deutlich. „Der Satz: Wenn man arbeitet, muss man mehr haben, als wenn man Bürgergeld bekommt – der ist richtig, streng genommen. Aber Bürgergeld und Schwarzarbeit lohnt sich sehr wohl“, erläuterte die SPD-Politikerin und forderte dazu auf, mehr über dieses Thema zu reden. Man dürfe den Sozialstaat nicht kleinschrauben, sondern müsse Schwarzarbeit stärker bekämpfen. „Die Störgefühle, wenn die Leute so was mitbekommen, sind ein schleichendes Gift, das das Vertrauen in die Politik erschüttert.“