Nach Haushaltsperre im Bund Rehlinger sieht 20 000 Saar-Arbeitsplätze in Gefahr und will Schuldenbremse aussetzen

„Die gemachten Zusagen müssen gelten!“, sagte Rehlinger in Richtung der Bundesregierung. Würden die Förderzusagen nicht eingehalten, stünden alleine in der saarländischen Stahlindustrie 20 000 Arbeitsplätze auf dem Spiel, so Rehlinger. „Ich sehe die Bundesregierung und den Bundeskanzler in der Pflicht, für eine Lösung zu sorgen, die gewährleistet, dass die wichtige Aufgabe der Transformation bewerkstelligt werden kann“, so die Ministerpräsidentin.