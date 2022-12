Investitionsplan in Höhe von 3,5 Milliarden Euro : Ministerpräsidentin Rehlinger setzt auf rasche Förderung für Umbau der Stahlindustrie im Saarland

Investitionsplan in Höhe von 3,5 Milliarden Euro

Saarbrücken Bis 2045 soll Stahl im Saarland klimaneutral hergestellt werden. Um den Wandel zu ermöglichen, braucht es auch Förderung vom Bund. Es geht um Milliarden – und sollte zügig gehen.

Im Ringen um Fördergelder in Milliardenhöhe für den klimafreundlichen Umbau der saarländischen Stahlindustrie drückt Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) aufs Tempo. „Es muss jetzt schnell gehen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. „Denn wir sehen gerade: Grüner Stahl ist ein absolutes Zukunftsthema. Und die Investitionen müssen ausgelöst werden, damit man letztendlich im Wettbewerb nicht zurückfällt.“

Die Stahlindustrie im Saarland hatte Anfang Dezember einen Investitionsplan in Höhe von 3,5 Milliarden Euro für die Umstellung auf „grünen“ Stahl vorgelegt. Dieser soll ab 2027 CO2-arm mit Wasserstoff hergestellt werden. Für die größte Investition in der Industriegeschichte des Saarlandes erwarten die Unternehmen öffentliche Finanzhilfen von Bund und Land in Höhe von mindestens 60 Prozent der förderfähigen Kosten.