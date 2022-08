Ministerpräsidentin zu Corona-Schutzmaßnahmen : Rehlinger schließt Maskenpflicht im Herbst nicht aus und kritisiert FDP

Anke Rehlinger (SPD) hat die Wiedereinführung einer Maskenpflicht nicht ausgeschlossen. Die Ministerpräsidentin warnte vor steigenden Infektionszahlen im Herbst und zeigte gleichzeitig Unverständnis über den Kurs der FPD.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) für Herbst oder Winter die Wiedereinführung einer Maskenpflicht in Gebäuden oder Schulen nicht ausgeschlossen. „Das wird man sich angucken müssen, an welchen Stellen es Sinn macht“, sagte sie in Saarbrücken. „Ich würde nicht ausschließen, dass das noch einmal ein Instrument sein könnte.“ Masken seien „von der Eingriffsintensität niederschwellig“. Daher werde das Thema „noch einmal eine erhebliche Rolle spielen“.