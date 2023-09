Unterstützung für Kommunen zugesagt Saar-Regierung bleibt bei Nein zu Finanzhilfen für Klinikum Merzig

Die Landesregierung hält an ihrem strikten Nein zu kurzfristigen Liquiditätshilfen für das SHG-Klinikum Merzig fest. Allerdings will sie dem Landkreis, der Millionen zur Rettung des Krankenhauses wird aufbringen müssen, finanziell unter die Arme greifen. Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) bot am Mittwoch im Landtag an, „Lösungen zu finden, wie man die entsprechenden Lasten so organisieren kann, dass sie keine zusätzlichen kurzfristigen Belastungen bei der Kreisumlage zur Folge haben werden“.