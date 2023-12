Saar-Regierung will Fonds retten Neues Problem für von Weizsäcker – Rechnungshof zweifelt an Notlösung für Milliarden-Fonds

Die saarländische Landesregierung steht bei einer weiteren Nutzung des Milliarden-Transformationsfonds offenbar vor erheblichen Problemen. Der Rechnungshof des Landes äußerte am Dienstag in einer Stellungnahme erhebliche Zweifel an dem Verfahren, das Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) zur Rettung des Fonds nach dem jüngsten bahnbrechenden Verfassungsgerichtsurteil aus Karlsruhe angekündigt hatte. Von Weizsäcker plant, nun künftig jährlich im Landtag über eine außergewöhnliche Notsituation beraten zu lassen, um den im Jahr 2022 beschlossenen und für zehn Jahre angelegten, weitgehend schuldenfinanzierten Fonds weiter nutzen zu können. Der Saar-Rechnungshof schreibt nun, er bezweifle, dass die hohen Hürden des Verfassungs-Urteils so „verlässlich und planbar überwunden werden können“.