Verkehrspolitik : Eine Autobahn für Fahrradfahrer

Ende der 1970er-Jahre gründeten Studenten die Saarbrücker Fahrrad-Initiative. Sie wollten erreichen, dass im Meerwiesertalweg ein Fahrradweg gebaut wird. An der Einmündung des Waldhausweges in den Meerwiesertalweg stellten sie deshalb um das Jahr 1980 dieses Schild auf. Schließlich wurde ein asphaltierter Geh-Rad-Weg angelegt. Vor ein paar Jahren wurde er laut ADFC allerdings vom Saarbrücker Ordnungsamt in einen Gehweg umgewidmet, der für Radverkehr freigegeben ist, was bedeutet, dass Radfahrer nur Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. . Foto: Vero Licher

Saarbrücken Radschnellwege durchs Saarland könnten den Radverkehr deutlich attraktiver machen. Aber solche Wege anzulegen, ist gar nicht so einfach.

Auf den verstopften Straßen nach Stuttgart hat am Freitag eine neue Zeitrechnung begonnen, so sehen es zumindest die politisch Verantwortlichen. Auf acht Kilometern können Pendler von Böblingen und Sindelfingen jetzt mit dem Fahrrad oder mit dem Elektrofahrrad bequem in die Landeshauptstadt gelangen – auf dem ersten Radschnellweg in Baden-Württemberg. „Eine deutliche Verkehrsverlagerung vom Auto auf das Fahrrad“ erhofft sich der Verkehrsminister Winfried Hermann, ein Grüner. Das sei „ein aktiver Beitrag zur Verringerung der täglichen Staus und zur Luftreinhaltung“ und „ein wichtiger Meilenstein“ für eine klima- und umweltschonende Mobilität.

Die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg plant weitere Radschnellwege, also extra breite Radwege, auf denen niemand auf Autos achten muss und auf denen auch keine Ampeln den Verkehrsfluss hindern. Der am Freitag eröffnete Radweg ist vier bis sieben Meter breit. Auf Streckenabschnitten durch den Wald schaltet sich bei Dunkelheit die Beleuchtung mit Hilfe von Sensoren ein und aus. Der Bund zahlt pro Jahr 25 Millionen Euro an Zuschüssen für den Bau der Premium-Radwege. Die Ziele: bessere Luft, mehr Klimaschutz und weniger Staus.

Kommentar Willkommen im 21. Jahrhundert Foto: SZ/Roby Lorenz Radschnellwege sind überall dort eine prima Idee, wo am Tag tausende Menschen unterwegs sind. In den Gemeinden würden es auch einfachere und günstigere Maßnahmen tun, um das Radfahren attraktiver zu machen. Dazu bedarf es zuallererst sicherer Wege, denn viele Menschen fühlen sich mit dem Rad auf der Straße unsicher. Das ist kein Wunder bei Radfahrstreifen, die mit Strichlinien auf vielbefahrene Straßen gemalt wurden. Es gibt auch Radstreifen, die einfach mitten in der Stadt enden oder ständig zugeparkt sind. An Bahnhöfen und Firmen müssen Radfahrer ihr Gefährt oft noch an einem Geländer oder einem Zaun abschließen – wie vor 50 Jahren. Und wer im Berufsverkehr in der Bahn sein Fahrrad mitnehmen will, muss extra zahlen. Gerade innerorts ließen sich kürzere Strecken oft problemlos mit dem Rad zurückliegen, wenn es Radwege gäbe, die von der Straße getrennt sind. Niemand wird zum Radfahren gezwungen, auch das Auto hat mit klimafreundlicheren Antrieben eine Zukunft. Aber wer gerne Rad fährt, dem sollten keine Hindernisse mehr in den Weg gelegt werden. Wenn die Klimadebatte jetzt dazu führt, dass bei Verkehrsplanern ein Umdenken einsetzt, kann man nur sagen: Willkommen im 21. Jahrhundert.

Info Radschnellwege sollen helfen, CO2 zu sparen Radschnellwege sind ein kleiner Baustein, um Treibhausgase einzusparen und damit die nationalen Klimaschutzziele zu erreichen. 18,5 Prozent der CO 2 -Emissionen gehen auf den Verkehr zurück. Die Bundesregierung hat den Plan, die Treibhausgasemissionen im Verkehr von aktuell 163 Tonnen pro Jahr auf 95 bis 98 Tonnen im Jahr 2030 zu reduzieren. Radschnellwege, bessere Rahmenbedingungen für Radfahrer sowie ein attraktiverer öffentlichen Personenverkehr sollen laut Bundesverkehrsministerium 7 bis 8 Millionen Tonnen CO 2 einsparen. Diskutiert wird noch, ob neben allen anderen Maßnahmen auch eine CO 2 -Steuer notwendig ist.

Der Vorsitzende der saarländischen Grünen, Markus Tressel, blickt etwas neidisch auf Baden-Württemberg. „Wir brauchen auch im Saarland, insbesondere im Ballungsraum zwischen Dillingen, Saarbrücken und Neunkirchen/Homburg, endlich echte Radschnellwege“, forderte er. Die große Koalition im Land solle mit einem Mobilitätsgesetz die Grundlage für ein lückenloses und qualitativ hochwertiges Radverkehrsnetz im Saarland schaffen.

Unbestritten ist, dass der Radverkehr im Saarland gestärkt werden muss. Eine bundesweite amtliche Statistik zeigt, dass das Saarland beim Anteil des Radverkehrs mit zwei Prozent auf dem letzten Platz liegt. Rheinland-Pfalz kommt auf acht Prozent, die Stadtstaaten auf 15 bis 21 Prozent. CDU und SPD wollen deshalb das Radfahren attraktiver machen, vor allem auch für Pendler. Im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2017 wird beispielsweise angekündigt, den Großraum Saarbrücken durch „geeignete, attraktive und schnelle Radverkehrswege“ besser mit den Mittelzentren zu verbinden.

Konkret gibt es ein Radschnellwegprojekt in Saarbrücken zwischen der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) und dem Universitätscampus, die Landeshauptstadt ist mit im Boot. Dies sei Teil einer umfassenderen Projektskizze, erklärt das Saar-Verkehrsministerium. Auf Empfehlung des Bundesverkehrsministeriums konzentriere man sich im ersten Schritt auf den Part HTW – Uni, in Zukunft ließe sich auch an die Einbindung des Leinpfades entlang der Saar und die Weiterführung Richtung St. Ingbert oder Dudweiler denken.

Der Allgemeine Fahrrad-Club Deutschland (ADFC) im Saarland findet das sinnvoll. „Die Verbindung zwischen der Saarbrücker Innenstadt und dem Universitätscampus im Stadtwald beziehungsweise dem neuen Helmholtz-Zentrum ist eine der wichtigsten Radrouten im Saarland“, sagt der ADFC-Landesvorsitzende Thomas Fläschner. Sie habe hohes Potenzial, zumal auch die Universität fahrradfreundlicher werden wolle. Die Route durch den Meerwiesertalweg bedürfe aber dringend wesentlicher Verbesserungen, damit auf ihr sicher, zügig und komfortabel gefahren werden könne – insbesondere zwischen Dudweiler Straße und Prinzenweiher, wo es schon viele Unfälle und Beinahe-Unfälle gegeben habe.

Als Problem könnten sich die hohen Anforderungen erweisen, die der Bund an die Förderung von Radschnellwegen knüpft. Verlangt wird zum Beispiel eine Breite von vier Metern und mindestens 2000 Fahrten am Tag – von Berufspendlern, nicht von Touristen. Bei einer Breite von vier Metern und einem Fußweg samt Trennstreifen entspräche das fast schon einer zweiten Landstraße, für die am engen Meerwiesertalweg nicht überall Platz wäre.

Auf dem neuen Radschnellweg zwischen Böblingen/Sindelfingen und Stuttgart herrscht seit Freitag freie Fahrt für Radler. Foto: dpa/Christoph Schmidt

In Göttingen wurde bereits vor Jahren ein Radschnellweg angelegt. Die Stadt in Niedersachsen gilt als sehr fahrradfreundlich. Foto: dpa/Swen Pförtner