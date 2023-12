Schatzmeister sieht Verbesserungen Prüfbericht der Linken-Bundespartei über die Finanzen der Saar-Linken fällt verheerend aus

Die Linke im Saarland, die nach dem verfehlten Wiedereinzug in den Landtag 2022 und dem Wechsel ihres einzigen Bundestagsabgeordneten Thomas Lutze zur SPD mehr und mehr an politischer Bedeutung verliert, will weiter Politik machen. Doch beim letzten Bundesparteitag vom 17. bis 19. November wurde der Landesverband von seinem Finanzgebaren eingeholt.