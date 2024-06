„Tiefe Trauer und Bestürzung reichen nicht“ Polizeigewerkschaft fordert nach Messerangriff von Mannheim Konsequenzen im Saarland

Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamtenbund (DPolG) im Saarland, Markus Sehn, sagt, dass seine Kolleginnen und Kollegen tief bestürzt sind und voller Anteilnahme für die Angehörigen des in Mannheim bei einem Messerangriff getöteten 29-jährigen Kollegen. „Unser Mitgefühl gilt auch den Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg“, betont Sehn am Montag gegenüber der Saarbrücker Zeitung. Doch Sehn blickt gleichzeitig auf Ursachen und Versäumnisse der Politik.