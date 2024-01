Nach Kritik von Frauenverbänden So denken Saar-Politiker über geschlechtergerechte Sprache und „christliches Sittengesetz“ in der Verfassung

Nicht alles, was in der 1947 beschlossenen Verfassung des Saarlandes steht, ist 77 Jahre später noch aktuell. So schreibt Artikel 52 vor, dass Schlüsselunternehmen der Wirtschaft „nicht Gegenstand privaten Eigentums“ sein dürfen und vergemeinschaftet werden müssen – ein glatter Verstoß gegen die Eigentums-Garantie des Grundgesetzes und deshalb unwirksam.