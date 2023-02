Saar-Politik kritisiert Pläne : „Dreist“ – Bistum Trier will 100 Kitas abstoßen und erntet scharfe Kritik

Parteiübergreifend stoßen die Pläne des Bistums Trier, aus der Bauträgerschaft von 100 Kindergärten im Bistum auszusteigen, auf Kritik. Foto: dpa/Silas Stein

Saarbrücken Die Pläne des Bistums Trier, rund 100 zum Teil sanierungsbedürftige Kitas an die Kommunen abzustoßen, kommen in der saarländischen Kommunal- und Landespolitik nicht gut an. Parteiübergreifend hagelt es Kritik. Einige Politiker sprechen offen von Erpressung.