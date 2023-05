„Positive Signale“ Saarland plant Partnerschaft mit ukrainischer Region – schon 2023 soll es losgehen

Der Krieg in der Ukraine ist auch im Westen des Landes, direkt an der Grenze zu Polen und damit zur EU, schreckliche Realität. Vor Tagen griff Russland erneut die Stadt Lwiw, das frühere Lemberg, an. Im Saarland sorgt das jedes Mal für besondere Betroffenheit, denn mit der Oblast (vergleichbar mit einem Bundesland) Lwiw strebt das Saarland eine Partnerschaft an. Der Saarpfalz-Kreis unterhält bereits eine Partnerschaft mit dem gleichnamigen Landkreis.