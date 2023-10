Delegationsreise geplant Trotz Krieg – Saarland schließt bald Partnerschaft mit ukrainischer Region Lwiw

Mitten im Krieg in der Ukraine will das Saarland in Kürze eine Partnerschaft mit der Region Lwiw im Westen des Landes eingehen. Das bekräftigte die Staatskanzlei auf Anfrage. Dazu soll Anfang November eine Delegation in den an Lwiw angrenzenden ostpolnischen Bezirk Podkarpackie reisen, mit dem das Saarland bereits seit 2009 eine Partnerschaft pflegt.