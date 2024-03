Kommunen müssen Flächen ausweisen und sollen finanziell profitieren Nur drei Kommunen haben keinen Platz für Windräder: Das sind die Windkraft-Pläne im Saarland

Um den Ausbau der Windenergie voranzutreiben, hat der Bund 2023 den Ländern verbindliche Flächenziele vorgegeben. Das Saarland muss bis 2032 einen Anteil von 1,8 Prozent der Landesfläche für Windkraft ausweisen. Die SPD-geführte Landesregierung will dieses Ziel übererfüllen und strebt einen Anteil von 2,0 Prozent bereits bis 2030 an. Derzeit sind im Saarland, nachdem der Bund die gesetzlichen Regelungen zur Berechnung geändert hat, lediglich 0,8 Prozent der Landesfläche für Windkraft planerisch gesichert. Zum Ausbau der erneuerbaren Energien bringt die Landesregierung am Mittwoch ein Gesetzespaket in den Landtag ein. Im Folgenden die wichtigsten Inhalte zu den Flächenzielen und zur Beteiligung der Kommunen an den Erträgen der Anlagen.