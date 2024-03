Kurzfristiger Antrag beim Bundesschiedsgericht AfD-Landesparteitag am Samstag auf der Kippe – Gegner des Landesvorstandes wollen Treffen stoppen

Der Würzburger Rechtsanwalt der Antragsteller – der in der AfD bestens vernetzt ist und in der Vergangenheit bereits für den Bundesvorstand der Partei tätig war – wirft dem Landesvorstand vor, dass die Einladung zum Parteitag rechtswidrig ist. Unter anderem moniert der Anwalt in seinem Schriftsatz, dass nicht fristgerecht eingeladen worden sei und eine besondere Eilbedürftigkeit nicht vorliege. Dies habe dazu geführt, dass keine Zeit geblieben sei, rechtzeitig Delegierte zu wählen. So habe der Kreisverband Saarpfalz derzeit keine Delegierte; die letzten Parteitage hätten stets als Mitgliederparteitage stattgefunden.