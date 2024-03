Für Beschäftigte der Autoindustrie Panzer statt Autos? Saar-FDP sieht Chancen für den Arbeitsmarkt in Rüstungsindustrie

Saarbrücken · Die FDP im Saarland weist Kritik an möglichen Rüstungskrediten der SaarLB zurück. Für Beschäftigte, deren Jobs in der Automobilindustrie bedroht sind, sieht sie neue Chancen in der Rüstungsindustrie.

06.03.2024 , 12:05 Uhr

Rüstungsunternehmen stocken aktuell ihre Belegschaft auf. Foto: dpa/Philipp Schulze

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik