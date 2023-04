„Erheblich vereinfacht und beschleunigt“ 30 000 Beamte und Pensionäre betroffen: Saarland ordnet Kranken-Beihilfe neu

Die rund 30 000 Beamten und Pensionäre des Landes sollen in Zukunft deutlich schneller und einfacher ihre Beihilfe bekommen. Dazu will die Landesregierung die Bearbeitung der Anträge ab November 2023 an die Postbeamtenkrankenkasse (PBeaKK) mit Hauptsitz in Stuttgart auslagern. Sie ist seit 40 Jahren für die Beihilfe der Beamten und Pensionäre der ehemaligen Deutschen Bundespost zuständig und verspricht eine „äußert zügige Bearbeitung“ dank hochmoderner digitaler Prozesse.