Pläne von MInisterin Berg „Das kann nicht toleriert werden“ – Opposition gegen Entkriminalisierung von Schwarzfahren

Wer häufig beim Schwarzfahren in Bus und Bahn erwischt wird, kann in Deutschland als letzte Konsequenz sogar im Gefängnis landen oder muss eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Das will die saarländische Justizministerin Petra Berg (SPD) ändern und fordert eine Gesetzesinitiative auf Bundesebene, um das Fahren ohne Fahrschein zu entkriminalisieren und in eine Ordnungswidrigkeit umzuwandeln. Viele Täter würden nicht aus krimineller Energie, sondern wegen zu wenig Geld schwarzfahren, so die Ministerin.