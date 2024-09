Offener Brief zur Migrationspolitik Zwei SPD-Landtagsabgeordnete prangern Rechtsruck der eigenen Partei in Asylpolitik an

In dem Brief heißt es unter anderem: „Mit Trauer, Wut und Entsetzen mussten wir in den vergangenen Tagen mitverfolgen, wie führende Sozialdemokrat*innen einen Diskurs der Ausgrenzung und Stigmatisierung mitbefeuert haben, indem Maßnahmen von Zurückweisungen an den Grenzen vorangetrieben und grenznahe Inhaftierungen als vermeintliche Lösung für ein so komplexes Problem wie Extremismus vorgeschlagen wurden.“