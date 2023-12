„Völlig rückwärtsgewandt“ Saarland-Botschafter Lars Feld warnt bei Markus Lanz vor Staatshilfen für Stahlindustrie

Der Ökonom und ehemalige Chef der Wirtschaftsweisen, Professor Lars Feld, hält finanzielle Hilfen des Staates für den klimafreundlichen Umbau der Stahlindustrie, wie sie im Saarland geplant sind, für einen Fehler. In der ZDF-Sendung Markus Lanz sprach er am Dienstagabend von Subventionen in eine „Altindustrie“. Es handele sich nicht um Investitionen.