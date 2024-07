Regionaler Leitartikel Die Notsituation der Saar-Kommunen ist zum Dauerzustand geworden

Die Entscheidung, dass die Städte und Gemeinden im Saarland bis zum Jahr 2027 deutlich mehr Schulden machen dürfen, hat niemand in der Politik an die große Glocke gehängt. Zum Jubeln gibt es auch überhaupt keinen Grund. Das Land hat den Kommunen ab 2019 in einem wirklichen, von der damaligen großen Koalition zu Recht gefeierten Kraftakt die Hälfte ihrer Kassenkredite abgenommen: rund eine Milliarde Euro. Und nun erlaubt das Land den Kommunen wieder fast eine halbe Milliarde Euro an neuen Kassenkrediten. Damit ist die Dramatik der Lage eigentlich hinreichend beschrieben.