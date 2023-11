Strompreispaket des Bundes So reagiert die Saar-Regierung auf die Ampel-Strombeschlüsse

Unklar ist, ob die Entlastung in etwa das Niveau der von Bundeswirtschaftsminister Habeck ursprünglich favorisierten Industriestrompreisdeckelung von sechs Cent pro Kilowattstunde erreicht. Die Stahl-Holding-Saar (SHS) hätte sich eine solche „konkrete Absenkung auf sechs Cent“ gewünscht, so ein Unternehmenssprecher zur SZ. Die SHS mahnt daher weiter „eine dauerhafte Lösung mit international wettbewerbsfähigen Strompreisen in ausreichenden Mengen“ an.