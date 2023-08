Kritik und Forderungen Welche Folgen ein neues Einbürgerungsrecht fürs Saarland haben dürfte

Bereits 2022 haben Einbürgerungszahlen bundesweit wie auch im Saarland einen Höchststand erreicht. Stellten im Jahr 2020 noch 1202 Zugewanderte im Saarland Einbürgerungsanträge, so stieg die Zahl bereits 2021 auf 1958 an und kletterte 2022 auf 3391. Wird sich diese Zahl noch einmal signifikant erhöhen, wenn die dieser Tage vom SPD/Grünen/FDP-Bundeskabinett beschlossene Reform des Staatsbürgerschafsrechts weitere Erleichterungen bringt, etwa eine von acht auf fünf Jahre reduzierte Aufenthaltsphase, die eine Voraussetzung für Einbürgerungen ist? Damit rechnet beispielsweise der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu: Die Reform sei eine zusätzliche Motivation, vor allem, weil sie den Doppelpass erlaube; bisher mussten Antragsteller ihre alte Staatsbürgerschaft abgeben.