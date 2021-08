Lockerungen für Schüler : Das ändert sich mit der neuen Corona-Verordnung ab heute

Saarbrücken Die neue Corona-Verordnung des Saarlandes wurde auf Grundlage des Bund-Länder-Beschlusses vom 10. August leicht angepasst. Die neue Verordnung, die ab heute gilt, bringt vor allem eine Erleichterung für Schülerinnen und Schüler mit sich.

Schülerinnen und Schüler im Saarland sind nach den Sommerferien von der Corona-Nachweispflicht befreit, wenn sie sich regelmäßig an Schulen testen lassen. Das geht aus der neuen Corona-Verordnung des Saarlandes hervor, die auf Grundlage des Bund-Länder-Beschlusses vom 10. August leicht angepasst wurde und offiziell ab heute gilt. In der noch laufenden Ferienzeit bis zum Neustart am 30. August greife die Schüler-Regelung noch nicht, da keine Testungen an Schulen liefen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit.