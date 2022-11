51-Jähriger zum zweiten Mal Vater geworden : Saar-Familienminister Jung freut sich über Nachwuchs

Saarbrücken Nachwuchs beim saarländischen Familienminister: Magnus Jung ist zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Frau brachte vor einer Woche Töchterchen Frieda zur Welt.

Zu Beginn der Landtagsdebatte am Donnerstag, bei der Jung als Redner im Dauereinsatz war, gratulierte Landtagspräsidentin Heike Becker (SPD) der jungen Familie. Der Minister („Wir sind glücklich und dankbar“) hat aus einer früheren Ehe bereits eine erwachsene Tochter (24). Elternzeit wird er übrigens nicht nehmen. Er versuche aber, sich in den ersten Wochen so viel freie Zeit wie möglich zu nehmen, sagte er der SZ.