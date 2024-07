Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht 93 Millionen Euro für Hochwasserschäden im Saarland

Knapp zwei Monate nach dem Pfingst-Hochwasser im Saarland hat der Landtag am Mittwoch einen Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht. Mit 93 Millionen Euro will die Regierung Schäden an der Infrastruktur der Kommunen, freier Kita-Träger und des Landes beseitigen, Soforthilfen für Bürger, Unternehmen und Vereine finanzieren sowie in vorbeugende Maßnahmen und eine bessere Ausstattung des Katastrophenschutzes investieren.