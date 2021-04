Corona-Ampel bleibt auf Gelb : Saarland soll nicht in den Lockdown gehen

Das Saarland verzichtet darauf, die Corona-Ampel auf Rot zu stellen. Foto: dpa/Marijan Murat

Saarbrücken Galgenfrist für das Saarland-Modell. Das Gesundheitsministerium hat am Freitag empfohlen, die Corona-Ampel angesichts hoher, aber stabiler Infektionszahlen auf Gelb zu lassen. Damit bleibt im Land vieles erlaubt.

Das Saarland lässt nach SZ-Informationen die Corona-Ampel auf Gelb und damit Außengastronomie und Einzelhandel geöffnet. Der scharfe Lockdown bleibt vorerst aus. Das empfahl am Freitagabend das Gesundheitsministerium in einem internen Lagebericht. Zur Stunde berät der Ministerrat. Es wurde nicht damit gerechnet, dass er von der Empfehlung abweicht. Das Umschalten auf Rot, über das zuvor heftig spekuliert worden war, bleibt damit zunächst offenbar aus. Es hatte sich nach einer Einschätzung der Monitoring-Gruppe für das Gesundheitsministerium von Donnerstag zunächst angedeutet. Hintergrund der Entscheidung von Freitag ist aber offenbar unter anderem die Entwicklung der Infektionszahlen im Land im Lauf der letzten Tage. Im Saarland lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner am Freitag nach 227 neuen Fällen bei 131, ein leichter Anstieg von 128,7 am Vortag. Sie war aber tiefer als am Dienstag (134,4) und Mittwoch (133,2). Zudem hat sich die Lage in den Intensivstationen insgesamt nicht verschärft.

Außengastronomie bleibt geöffnet

Damit bleibt vorerst die Außengastronomie im Saarland geöffnet, wobei für Gruppen jenseits der geltenden Kontaktbeschränkungen ein negativer Schnelltest vorliegen muss, der nicht älter als 24 Stunden alt ist. Auch können Theater, Kinos und Fitness-Studios weiter öffnen, Vereine auch Kontaktsportarten im Freien anbieten. Für all das ist ein negativer Test Voraussetzung. Der gesamte Einzelhandel bleibt für Getestete zugänglich.

Kliniken sehen sich überlastet

Für die Saar-Kliniken hatte die Ampel allerdings schon am Donnerstag auf Rot gestanden. „Die Koordinierungsgruppe bleibt einstimmig bei ihrem gestrigen Votum, die Lage sei mit rot zu bewerten“, hieß es in dem Regierungspapier. Der sogenannten Covid-Koordinierungsgruppe gehört zwar auch das Gesundheitsministerium an, überwiegend besteht das Gremium jedoch aus Medizinern und Verantwortlichen der Kliniken. In der Landesregierung war aber auch von angeblichen Eigeninteressen die Rede. Die Kliniken hätten die Intensivstationen auch wegen Operationen ausgelastet, die aus finanziellen Interessen nicht verschoben würden. Das Ministerium berief sich zudem auf die Stabilisierung der Corona-Fallzahlen.

Saarland-Modell seit 6. April

Das Saarland hatte am 6. April unter anderem die Außengastronomie, Theater und Kinos geöffnet und dies an aktuell negative Corona-Tests gebunden. Diesen Schritt hatte sie vor drei Wochen angekündigt und kurz vor dem Start um ein Stufensystem nach den Ampelfarben ergänzt. Auf dessen Grundlage war die Ampel nach dreitägigem Überschreiten der Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Anfang dieser Woche auf Gelb geschaltet worden. Dies hatte unter anderem eine Testpflicht in weiten Teilen des Einzelhandels und etwa beim Besuch von Friseuren zur Folge.

Kritik von Merkel, Lob von Scholz

Das Saarland-Modell war aus der Bundespolitik, nicht zuletzt von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert worden. Auch saarländische Wissenschaftler wie der Homburger Pharmazie-Professor Thorsten Lehr oder der Virologe Jürgen Rissland hatten Bedenken geäußert, diesen Lockerungsschritt in einer Phase steigender Infektionszahlen zu unternehmen. Vize-Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte in einem SZ-Interview Verständnis für die Versuch des Landes geäußert, aber ebenfalls auf zuletzt steigende Inzidenzzahlen hingewiesen.

Bundesbremse kommt