Memoiren erschienen Mitgefühl mit Lafontaine, Kritik an Altmaier – so urteilte Schäuble vor seinem Tod über Saar-Politiker

Die Auseinandersetzungen um die Bewältigung der Deutschen Einheit waren hart, weiter auseinander als der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble und der damalige Ministerpräsident im Saarland, Oskar Lafontaine, konnten Politiker damals gar nicht liegen. Doch in dieser Zeit verband die Männer ein schreckliches Schicksal. Beide wurden im Bundestagswahlkampf des Jahres 1990 Opfer eines Attentats: Lafontaine am 25. April in Köln, Schäuble am 12. Oktober in Oppenau.