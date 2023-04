Der Fall Dillinger und die Folgen „Wir brauchen eine ganz klare Abgrenzung zwischen Kirche und Staat“

Eine in ihrem Ministerium angesiedelte neue Ombudstelle für Opfer von sexualisierter Gewalt soll nach dem Willen von Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) die Aufklärung von Missbrauchsfällen aus dem kirchlichen Umfeld künftig verbessern. Die neue Anlaufstelle verstehe sich als „direkte Schnittstelle zwischen Schulaufsichtsbehörden und Institutionen“ und werde auch präventive Angebote an Schulen machen, kündigte Streichert-Clivot am Dienstag in der Landespressekonferenz an.