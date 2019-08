Zulasten anderer Ausgaben : Hans sagt Saar-Polizei 100 neue Stellen zu

Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) will für die Sicherheit an anderer Stelle sparen. Foto: dpa/Soeren Stache

Saarbrücken Mehr Polizei, aber keine Mehrausgaben – und vorerst keine weiteren Lehrerstellen. Das plant Ministerpräsident Hans.

Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat der Saar-Polizei 100 zusätzliche Stellen in den kommenden drei Jahren zugesichert. Dazu werde es aber keinen Nachtragshaushalt geben, wie ihn Innenminister Klaus Bouillon (CDU) gefordert hatte (wir berichteten). Vielmehr sollen die Mittel aus dem vorhandenen Landeshaushalt aufgebracht werden, sagte Hans am Freitag in Saarbrücken. Finanzminister Peter Strobel (CDU) und Bouillon würden dazu nun ein Finanzierungskonzept erarbeiten. Dann werde geklärt, wo die Mittel für die zusätzlichen Stellen andernorts eingespart würden. Bouillon hatte die Kosten für die 100 Stellen zuletzt auf fünf Millionen Euro beziffert. „Sicherheit hat die oberste Priorität“, so Hans.