Saarbrücken/Homburg In der Corona-Krise registrierten saarländische Krankenhäuser mehr Hinweise auf mutmaßliche Kindesmisshandlungen. Das Sozialministerium will dem nun nachgehen.

Bisher sei dem Ministerium „keine konkrete Zunahme“ an Misshandlungen bekannt, erklärte eine Sprecherin. Weder bei der Polizei noch bei den Jugendämtern sei eine Zunahme der Meldungen zu verzeichnen. Allerdings hat Eva Möhler, Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum (UKS), die von der Landesregierung gegründete Kinderschutzkommission bereits über die Beobachtungen aus dem Klinikalltag unterrichtet. Am 20. Mai hatte es eine Telefonschalte der von Ministerin Monika Bachmann (CDU) geleiteten Kommission gegeben.