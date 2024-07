Pläne für Verkehrswende Ministerin plant 40 Prozent weniger Autoverkehr im Saarland und neue Parkgebühren

40 Prozent weniger Autoverkehr im Saarland bis 2030, dafür doppelt so hohe Fahrgastzahlen im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV), 35 Prozent mehr Fußgänger und Radfahrer im Alltagsverkehr und eine Verzehnfachung der Ladepunkte für Elektroautos. Mit diesen ambitionierten Zielen will die saarländische SPD-Landesregierung im Autofahrerland Saarland (meiste PKW pro 100 Einwohner deutschlandweit) die Verkehrswende schaffen und ihre Klimaziele erreichen. Um das zu schaffen, sind laut Umwelt- und Verkehrsministerin Petra Berg (SPD) Maßnahmen nötig, die „direkt in die Lebensrealität eines jeden Menschen eingreifen“.