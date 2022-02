Verkehrswege : „Investitionen auf Rekordniveau“: Rund 60 Millionen Euro für saarländische Straßen und Radwege

Saarbrücken Die Investitionen in das Straßennetz liegen laut der saarländischen Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) hierzulande erneut auf Rekordniveau.

Im Saarland stehen in diesem Jahr rund 41,7 Millionen Euro für den Erhalt und die Verbesserung der Landesstraßen sowie der Radwege zur Verfügung. Laut Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD), die das Programm „Gute Straßen“ 2018 gestartet hatte, liegen die Investitionen in das saarländische Straßennetz damit erneut auf einem Rekordniveau. Weitere 18,5 Millionen Euro vom Bund stünden für Bundesstraßen bereit.

Wie Rehlinger am Freitag in Saarbrücken mitteilte, sind in diesem Jahr rund 23 größere Land- und Bundesstraßenprojekte mit einem Volumen von mindestens 200 000 Euro geplant.