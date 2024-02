Wahl im Landtag Michael Schmaus ist neuer Behindertenbeauftragter des Saarlandes – sein Gehalt, seine Aufgaben

Der Landtag hat am Mittwoch einen neuen Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung gewählt: Michael Schmaus. Was der Neue bisher gemacht hat und was seine künftigen Aufgaben sind.

07.02.2024 , 09:34 Uhr

Michael Schmaus wird neuer Landesbehindertenbeauftragter. Foto: Oliver Dietze

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Der Landtag hat Michael Schmaus, Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) der Werkstätten für behinderte Menschen im Saarland, zum neuen Behindertenbeauftragten des Landes gewählt. Für den 56-Jährigen stimmten am Mittwoch 46 der 47 anwesenden Abgeordneten.