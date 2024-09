Halbzeitbilanz der SPD-Regierung Mehr Polizisten und Pflegekräfte fürs Saarland – doch bei den Saar-Kliniken sieht es schlecht aus

Diesen Freitag sind zweieinhalb Jahre seit der Landtagswahl am 27. März 2022 vergangen, was die Halbzeit für die alleinige Regierung der SPD markiert. Wie viel hat die Regierung von ihren Wahlkampfversprechen aus dem Regierungsprogramm bereits umgesetzt? Welche Initiativen sind noch in Arbeit und welche Ziele wird sie voraussichtlich nicht erreichen können? Hier der zweite Teil unseres Überblicks über ausgewählte Politikbereiche – Teil 1 lesen Sie hier, den dritten Teil gibt es hier.